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Balıkçılar, satışa kadar kira ödeyecek

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Balıkçılar, satışa kadar kira ödeyecek
İzmit Belediyesi’nin borçlarına karşılık mülkiyetini 5.3 milyon TL’ye Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) devrettiği Halkevi’ndeki Balık Pazarı’ndaki esnaflar, yerin satışı yapılana kadar kira ödemesini sürdürecek. 

KOMİSYON KURULDU

 Balık Pazarı’ndaki 623 metrekarelik yerin satışı için SGK’da oluşturulacak komisyon önümüzdeki günlerde bedel tespiti çalışmalarını başlatacak. Bu süre zarfında Balık Pazarı esnafı SGK’ya kira ödeyecek. Kiranın da belediyeye ödenen aylık 1.100 TL civarında olması bekleniyor. 

BALIKÇILAR YER İSTİYOR

Balık Pazarı esnafları, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Marina bölgesinde kendilerinde bir yer göstermesini talep ediyor. Balık Pazarı esnafı son dönemde, tramvay çalışmaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşamış, vatandaşın ulaşım problemi nedeniyle mağdur olmuştu.

Şennur Yıldız

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