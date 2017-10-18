Balıkçılara modern satış yeri geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Evi’nde faaliyet gösteren balıkçılar için yeni ve modern balık satış yeri oluşturacak. Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısına kurulacak olan yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla rahat alışverişe imkan verecek.

BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler. Bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan balık satış yeri Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilecek. Taşıyıcı olarak çelik malzemenin kullanılacağı satış yeri, mimari olarak da göze çarpacak.

7 ADET BALIK SATIŞ BÖLÜMÜ

Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplan inşaat alanı da 825 metrekare olacak. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü yer alacak. Her bir satış bölümü 70 metrekare alana sahip olacak. Satış yerinde 1 adet de 50 metrekarelik engelli wc’nin de bulunacağı tuvalet yer alacak.

ESNAF YENİ YERLERİNİ BEKLİYOR

Balıkçının yerinin sahil kenarı olması gerektiğini belirten balıkçı esnafı daha geniş, halkın kolayca gelebileceği bir yerde satış yapmak istediklerini ifade ettiler. Yeni yapılacak olan balık satış yeri projesini takip ettiklerin kaydeden esnaf, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Müşterilerinin çoğunun aracıyla balık almaya geldiğini vurgulayan balıkçı esnafı yeni yapılacak satış yerinin bu imkanı sağlayacağını söyledi. Balıkçı esnafı tamamlandığında vatandaşları sahildeki yeni yerlerine davet etti. Balıkçı esnafı hem kendileri hem de müşteri açısından yeni yerin daha kullanışlı olacağı düşüncesini taşıyor.

İHALE 31 EKİM’DE

Satış yerinin, otoparkın hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırakan vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Yeri’nin yapımı için ihale düzenleyecek. 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek olan ihale saat 09.30’da Büyükşehir İhale Salonu’nda yapılacak.

