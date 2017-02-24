Balıkçıların önü açıldı

İzmit’in doğusunda kaplumbağa hızıyla çalışan tramvay müteahhidi, şehir merkezinde işlerin temposunu yükseltti.

Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde Balık Pazarı önünde alt yapı işi beklenenden daha hızlı bitirildi. Bu kesime raylar da döşendi.

YAYALAR GİREBİLİYOR

İki hafta önce Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin bu bölümü tamamen kazılmış, Balık Pazarı bölgesine yayaların girmesi bile çok zorlaşmıştı. Rayların döşenmesinin ardından artık balıkçı dükkânlarına gitmek için metal köprülerden geçmek gerekmiyor. Bu bölgede asfaltın da en kısa zamanda atılması, caddenin artık araç trafiğine da açılması bekleniyor.

Kerim YAVUZ