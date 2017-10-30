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Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hem AK Parti hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etti.Uğur, açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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İstifası istenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın  toplantısında, partisinden ve belediye başkanlığı görevinden ayrılma noktasına  geldiğini söyledi.  Daha önceki açıklamasında "veda ve vefa" vurgusu yaptığını anımsatan  Uğur, şunları kaydetti: "Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irademle  milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.  İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım fakat  huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar  aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime  hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol  arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür  ediyorum.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

 Uğur'un istifasını açıklarken, duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.

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