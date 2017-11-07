Balıkesir'in yeni belediye başkanı belli oldu

AK Parti, Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'un aday göstermişti.

Meclis'te bugün yapılan oylamada Kafaoğlu yeni belediye başkanı oldu.

ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu.