Balıkesirspor’dan Hodri Meydan’a teşekkür
Geçtiğimiz hafta sonu Boluspor deplasmanına gelen Balıkesirsporlu taraftarları taşıyan otobüslerden biri dönüş yolunda Değirmendere mevkiinde kaza geçirmişti.
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Can kaybının olmadığı kazada bazı Balıkesirspor taraftarları yaralanmıştı. Kocaelispor taraftarları haberi duyar duymazı Değirmendere’ye kaza yerine gitti. Yeşil – Siyahlı taraftarlar, Balıkesir taraftarına yardımcı oldu. Hodri Meydan Grubu Balıkesirsporlu taraftarlarla ilgili bir de geçmiş olsun mesajı yayınladı. Balıkesirspor taraftarı 10kolikler ise yayınladıkları teşekkür mesajında şu görüşlere yer verdiler: “Bolu deplasmanı dönüşü otobüslerimizden biri kaza geçirdi. Taraftarlarımızın genel durumu iyi. Arayıp soran herkese ve kazanın olduğu yere gelerek taraftarlarımızla ilgilenen Hodri Meydan grubu üyelerine teşekkürler”
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Etiketler : Boluspor, Balıkesirspor, Kocaelispor
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