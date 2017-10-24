Balıkesirspor’dan Hodri Meydan’a teşekkür

Can kaybının olmadığı kazada bazı Balıkesirspor taraftarları yaralanmıştı. Kocaelispor taraftarları haberi duyar duymazı Değirmendere’ye kaza yerine gitti. Yeşil – Siyahlı taraftarlar, Balıkesir taraftarına yardımcı oldu. Hodri Meydan Grubu Balıkesirsporlu taraftarlarla ilgili bir de geçmiş olsun mesajı yayınladı. Balıkesirspor taraftarı 10kolikler ise yayınladıkları teşekkür mesajında şu görüşlere yer verdiler: “Bolu deplasmanı dönüşü otobüslerimizden biri kaza geçirdi. Taraftarlarımızın genel durumu iyi. Arayıp soran herkese ve kazanın olduğu yere gelerek taraftarlarımızla ilgilenen Hodri Meydan grubu üyelerine teşekkürler”