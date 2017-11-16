Balkan Şampiyonası’na Büyükşehir damgası

Şampiyonaya katılan Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu üç sporcu kürsüye çıkmayı başardı.

ZÜLAL ALTIN ŞAMPİYON OLDU

19. Büyükler ve Gençler Balkan Tekvando Şampiyonası’na 8 ülkeden 485 sporcu katıldı. Milli Takım forması altında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından; Şüheda Karaarslan, Mehmet Kaan Şenkuru ve Zülal Altın da yarıştı. Gençlerde 63 kg’da yarışan Zülal Altın rakiplerine geride bıraktı, birincilik kürsüsünde yer aldı.

ŞÜHEDA İKİNCİ, MEHMET KAAN DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Türkiye’nin takım halinde birinci sıraya çıkmasına önemli katkısı bulunan Kağıtsporlu tekvandocularımızdan 45 kg’da büyüklerde Şüheda Karaaslan 2’nci sırayı alırken, 63 kg gençlerde ise Mehmet Kaan Şenkuru da 3’üncü olma başarısını gösterdi. Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocularımızın Balkan Şampiyonası’nda gösterdiği başarı herkesi gururlandırdı.