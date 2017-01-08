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Balkan Türklerinde başkan değişmedi

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Balkan Türklerinde başkan değişmedi
Tüm Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 2.olağan genel kurulu bugün yapıldı.Mevcut başkan Prof.Dr.Mustafa Dülger, tek aday olarak girdiği seçimden yine başkan olarak çıktı, güven tazeledi.

5 YILLIK DERNEK

Tüm Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kocaeli Fuarı içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan genel kurulunda divan başkanlığını Mustafa Küpçü üstlendi.

2012 yılında kurulan derneğin kurucu başkanlığını üstlenen Mustafa Dülger, kongrede tek liste olarak seçime girdi. Kongrede, 135 dernek üyesi oy kullandı. Mustafa Dülger’in yeniden başkan seçildiği genel kurulda 11 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetleme kurulu üyesi de seçildi.

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(YÖNETİM): Mustafa Dülger(Başkan),  Cavide Öztürk, Hayret Dalgıç, Selim Yıldız, Feyzan Bilgiç, Aysun Gümüşgöz Türkkal, Fadıl Serbes, Gönül Cengiz, Özlem Şahin, Ali Sazcı, Ümmühan Çelik.

(DENETİM): Ahmet Benneci, Emel Ergül, Aynur Yüksel Evgin,

Çiğdem ARMAĞAN

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