Balkaya döndü

Derincespor’da kötü gidişata dur demek için önceki hafta kan değişimine gidilmiş, Ali Asım Balkaya’nın yerine Telat Özden göreve getirilmişti.

Sarı-Lacivertli ekipte Özden’in ömrü çok kısa sürdü. Batman Petrol karşısında alınan 2-0’lik yenilginin ardından Başkan Şahin Çavuşoğlu ile Telat Özden arasında yaşanan fikir ayrılığı ayrılık kararını getirdi. Özden ile yolunu ayıran Derincespor’da takımın başına yeniden Ali Asım Balkaya getirildi.

KIRIKKALE DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Balkaya bugün takımla idmana çıktı. Böylece 3’ncü Balkaya dönemi başladı. Temsilcimiz bu hafta kendisiyle aynı puandaki Kırıkkalespor’a konuk olacak. Sarı-Lacivertli ekipte kasıklarındaki yırtık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İbrahim Gürel, bu hafta da oynayamayacak. İbrahim’in bir sonraki maça hazır olması bekleniyor. 2 maç cezasını tamamlayan Ahmet Kutluer ise kritik deplasmanda oynayabilecek.