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Balkondan sarkarken 2'nci kattan düştü

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Balkondan sarkarken 2'nci kattan düştü
Gölcük'te 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki Ahmet Fırat Asiltürk yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi 101'inci Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Ahmet Fırat Asiltürk, balkondan sarktığı sırada aşağı düştü. Çimlerin üzerine düşen Ahmet Fırat Asiltürk'ü görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Fırat Asiltürk'ü Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bacaklarında kırıklar oluşan Ahmet Fırat Asiltürk, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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