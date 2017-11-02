Ballıkayalar Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Gebze'deki adını verdiği bin 847 hektar alanı kapsayan tabiat parkının içinde bulunan doğa harikası kanyon, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Bölgedeki yoğun sanayiye rağmen zengin bir flora ve faunası bulunan park, 15'i bölgeye ait 416 canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Uzunluğu 1,5 kilometre olan, genişliği 40 ile 80 metre arasında değişen kanyonun çevresinde Tavşanlı, Pelitli, Köseler, Balçık ve Muallimköy gibi yerleşim merkezleri yer alıyor. Kanyon, Akdeniz ile Avrupa-Sibirya bitkiler coğrafyasının geçit kuşağında bulunuyor.

- Göl, çağlayanlar, travertenler ve seyir terasları

Ballıkayalar Kanyonu, dağcılığa meraklı olanların gözde eğitim alanı konumunda bulunuyor. Kanyonda göl, küçük çağlayanlar, travertenler üzerinde seyir terasları ve kamp yapmaya elverişli düzlükler yer alıyor.

Tabiat harikası kanyon, sonbaharda da ağaçların döktüğü rengarenk yapraklarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Hem bu güzellikleri görüntülemek hem de doğal yaşamla iç içe olmak isteyen doğa tutkunları, kartpostallık görüntüler yakalama fırsatı buluyor.

İstanbul'a yarım saat mesafede yer alan bölge, trekking yapmak isteyenler ve günübirlik ziyaretçiler tarafından da tercih ediliyor.

Kanyonun drone ile çekilen görüntüleri de bölgenin doğasını yansıtan güzelliğini ortaya koyuyor.

- "100'ün üzerinde tırmanış rotası bulunuyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında bir doğa harikası olduğunu söyledi.

Fakir, parkın özellikle İstanbul'a yakınlığıyla bahar aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktalarından olduğunu kaydetti.

Ballıkayalar'ın Türkiye dağcılık tarihinde kaya tırmanışı faaliyetlerinin ilk başladığı noktalardan olduğuna dikkati çeken Fakir, "Parkın en güzel yanlarından biri dağcılar için birçok bölgede tırmanış bahçesinin olması. Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Hem tırmanış bahçesi hem de 100'ün üzerinde rotanın bulunması, yürüyüş ve kamp alanlarının olması burayı ayrıcalıklı kılıyor." dedi.

Kanyonda her zorlukta tırmanış rotasının bulunduğunu vurgulayan Fakir, "Türkiye'nin farklı birçok dağcı arkadaşımız burada antrenmanlarını yapmakta. Biz de Kocaeli bölgesindeki dağcılar olarak sık sık bu bölgeye tırmanış yapmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fakir, bölgenin kaya tırmanışının dışında trekking ve kamp kurmak isteyenler için de ideal bir yer olduğunun altını çizerek, "Özellikle İstanbul'dan hafta sonları birçok insanın doğada vakit geçirmek için buraya geliyor. 1,5 kilometrelik kanyonun içerisinde insanlar şelalelerin kenarında yürüyüş yapıyor. Gerçekten Kocaeli'nin cennet köşelerinden biri." ifadelerini kullandı.

Ballıkayalar'ın sonbaharda farklı bir güzelliğe büründüğüne işaret eden Fakir, "Park birçok ağaç ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle kuş gözlemciliği için önemli bir yer. Fotoğrafçılar kanyonda güzel kareler yakalama fırsatı buluyor." diye konuştu.