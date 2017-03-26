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BALTÜRK Başkanı: Bu zorunluluğu dün öğrendik

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BALTÜRK Başkanı: Bu zorunluluğu dün öğrendik

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin, "Merkez Seçim Kurulu, 13 Mart'ta internetten beyanname doldurmayanlar için taahhütnamelerini sandık heyetinin huzurunda doldurulması zorunluluğunu getirmiş fakat bu kararı dün öğrendik." dedi.

Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Seçim Kurulu'nun 13 Mart'ta internetten beyanname doldurmayanlar için, taahhütnamelerini sandık heyetinin huzurunda doldurulması zorunluluğunu getirdiğini fakat bu kararı dün öğrendiklerini söyledi. 

Türkiye'de 250 bin seçmenin yaşadığı fakat 35 sandık açıldığını, üzerine böyle bir uygulamanın getirildiğini anlatan Çolakoğlu, "Taahhütnamelerin huzurda doldurulması zorunluluğu, kullanılan oy sayının azalması anlamına geliyor çünkü bu zaman kaybına yol açıyor. Yaşlı insanlar var, Bulgarca bilmeyen gençler var ve Kiril alfabesiyle doldurulacak. Bunun gibi problemler çıkacak. Bu anlamda oy kullanmayı fiilen engellemek için yapılmış bir uygulama." diye konuştu.

Çolakoğlu, eskiden seçmenin taahhütnameyi evinde hazırlayıp getirebildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 07.00'de oy kullanma işlemi başlayacak, akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Örneğin İzmit'te 345 kişi, internetten beyanneme doldurmuş, onların ismi listede var, ancak biz bin 500 kişinin oy kullanmasını bekliyoruz. Yani bu arada listede olan 345 kişinin dışında bin kişi daha gelse, bu bin kişi taahhütnameyi doldururken zorlanacak. Burada yardım alıp alamayacakları noktasında farklı görüşler var, yarın sabah uygulamayı göreceğiz. Huzurda başkasının doldurmasına izin vermeyen de olacaktır, aksini iddia eden de olabilir."

"Bulgaristan'ın seçmenlerin taahhütnamelerini huzurda doldurmaları zorunluluğu getirmesi, oy kullanma hakkının fiilen engellenmesi anlamına geliyor." diyen Çolakoğlu,  "Türkiye'de 19 bin kişi internetten beyanname verdi. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Türkiye'de 39 bin oy kullanıldı. Milletvekili seçimlerinde oy kullanma, en az yüzde 40 artar. Yani yarın 50-60 bin kişi sandığa gidecekti ama bu uygulamayla, bu kadar insan oy kullanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çolakoğlu, alınan bu kararın doğru bir şey olmadığını ifade ederek, "Bu vatandaşı ayırmaktır, başka da bir anlama gelmiyor, çünkü hiçbir yerde matbu dilekçeyi huzurda doldurma zorunluluğu yoktur, sadece imza huzurda attırılır. Çoğu zaman imzanın da atılması beklenmez ama burada seçimlere özel bir uygulama yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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