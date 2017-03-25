BALTÜRK Genel Başkanı'ndan Türk seçmenlere önemli çağrı

Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmenleri taşıyan otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekletilmesini kınadıklarını belirtti.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, Türkiye'nin pek çok yerinden Bulgaristan'daki seçimde oy kullanmak için yola çıkan seçmenlerin bulunduğu otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekletilmesine ilişkin, "Açık açık vatandaşların oy kullanma hakkı engellenmiş oluyor." dedi.

Sandık sayılarının da düşürüldüğünü anımsatan Çolakoğlu, "Açık açık vatandaşların oy kullanma hakkı engellenmiş oluyor. Bir insan kendi ülkesine girerken, önüne engel çıkarılmış oluyor. Çifte vatandaşların oy kullanmasının önünde engeller çıkarılmaya devam ediyor. İyi niyet göremeyiz. AB ülkelerinin neler yaptığını görüyoruz. Eskiden, 5-6 yıl evvel, 'AB ülkelerinin standartları var.' diyorduk. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Benzerini Hollanda yapıyor, benzerini Almanya yapıyor. Artık Avrupa'da değerler, prensipler silsilesi göremiyoruz. Prensipleri yok." diye konuştu.

"Kesinlikle psikolojik bir harekat var"

Bayram Çolakoğlu, seçmenlerin bu yaşananlardan etkilenmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Seçmenlere, sandığa gidip, tüm bu fiili engellere rağmen demokratik hakkını kullanmak için her türlü legal yolu denemesini tavsiye ediyoruz. Türkiye'deyse mutlaka sandığa gitmesini, Bulgaristan'a gitmek istiyorsa yine gitmesini, yani sınırdan geçerek oyunu kullanmasını istiyoruz. Bu şu anlama gelecektir, 'Her şeye rağmen kardeşim, Bulgaristan vatandaşıyım, ben bağımı böyle fiili engellerle kesmem. Demokratik hakkıma sahibim, demokratik hakkımın farkındayım, ben bunu kullanacağım.' mesajı vermektir. Kesinlikle psikolojik bir harekat var, etkilenmeyin, oyunuzu kullanın. Geçen seçimde sınırda böyle bir şey yaşanmamıştı çünkü o cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilgi biraz daha düşük olur. Şu anda parlamento genel seçimleri yapılıyor. Milletvekili seçimleri daha etkili oluyor. Cumhurbaşkanlığına göre daha çok oy kullanılıyor. Dolayısıyla insanlar kendi şehirlerinden destekledikleri partinin milletvekili adayını seçeceği için bu da motive ediyor insanları. Bu şekilde daha çok tercih ediliyor."

"250 bin seçmenin olduğu Türkiye'de çok çok düşük bir sayı"

Türkiye'de 35 sandık kurulacağını, bunlardan 2'sinin Kocaeli'de bulunacağını aktaran Çolakoğlu, 250 bin seçmenin bulunduğu Türkiye'de sandık sayısının çok az olduğunu vurguladı.

Dernek Genel Başkanı Çolakoğlu, sınırı geçmeye çalışan seçmenlerin Türkiye'de de oylarını kullanabileceğini kaydederek, "Ancak oraya gittiğinde seçim listelerinde isimleri var. Türkiye'deki gibi oyunu kullanıyor ve imzasını atıyor Bu kadar kolay. Oyu, kullandığı kente sayılıyor. Türkiye'deki oylar, oradaki seçim bölgelerine dağıtılıyor. Geneli mutlaka etkiliyor ama bölge bazında daha zayıf kalıyor. Zaten sandık sayısı çok az. Bulgaristan'da seçime katılım oranı yüzde 48 civarında. Aynı oran buraya yansıyor desek, yarı yarıya kullanacağım derse kullanamaz çünkü o kadar sandık yok." değerlendirmesinde bulundu.