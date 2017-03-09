Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 Mart'la biten haftada 17 milyar 685 milyon lira artarak 1 trilyon 508,9 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 Mart'la biten haftada 17 milyar 685 milyon lira artarak 1 trilyon 508,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 3 Mart ile biten haftada 17 milyar 684 milyon 578 bin liralık artış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 508 milyar 901 milyon 651 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,19 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,21 artışla 815 milyar 952 milyon 714 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,98 yükselişle 606 milyar 322 milyon 918 bin liraya yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında 3 Mart'la biten haftada, bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 14,03 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 21,67 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,16 artarak 751 milyar 158 milyon 777 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 1,88 artarak 512 milyar 274 milyon 335 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 yükselişle 329 milyar 480 milyon 63 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 1,52 artışla 220 milyar 902 milyon 152 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,47 artarak 100 milyar 760 milyon 317 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 156 milyar 935 milyon 561 bin lirası konut, 5 milyar 839 milyon 477 bin lirası taşıt ve 166 milyar 705 milyon 25 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 12,95, taksitli ticari krediler yüzde 18,81 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 9,21 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 45 milyar 991 milyon 572 bin lirası taksitli, 54 milyar 768 milyon 745 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Mart'la biten haftada 21 milyar 674 milyon 963 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 724 milyar 170 milyon 526 bin liradan 1 trilyon 745 milyar 845 milyon 489 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,26, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,24 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 708 milyar 152 milyon 700 bin lirası mali olmayan kesime, 37 milyar 692 milyon 789 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.