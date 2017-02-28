Bankaya kızdı! POS cihazı fırlattı

Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş, POS cihazı nedeni ile anlaşmazlık yaşadığı bankanın önüne gelerek bankaya POS cihazı fırlattı.

Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş geçmiş dönemde POS cihazı nedeni ile sürekli anlaşmazlık yaşadığı özel bir banka ilişiğini kestikten sonra İzmit’te bulunan bir banka şubesinin önünde eylem gerçekleştirdi. Basın açıklaması ile başlayan eylem Odabaş’ın bankaya POS cihazı fırlatması ile sona erdi. Bankaların küçük işlemlerden devasa paralar aldığını iddia eden işadamı,” Tüm talep ve uyarılarıma rağmen POS cihazını açmayan, soygun ve gasp yapan bankayı nefretle kınıyorum” dedi.

'HAKSIZ VE BİLGİSİZ KESİTİLERE İTİRAZ ETTİM'



Banka ile arasında yaşadığı anlaşmazlıkları kamuoyu ile paylaşan Odabaş,” Önce EFT masraflarını yükseltmeye başladılar. Yetmedi bir yıl geriye giderek toplu hesap işletim ücreti kesmeye başladılar POS cihazından aylık 31 TL 50 kuruş POS kirası, 30.00 TL Peşin komisyon kesti 30.00 TL POS yönetim ücreti adı altında ayrı bir para kesmişler. Limiti aşan çekimlerin bir bölümünden yüzde 1 civarı komisyon keserken son yüklü çekimden yüzde 1 buçuk civarı komisyon kesmişler. Bu haksız ve bilgisiz kesintilere itiraz ettiğim için bana haber vermeden hizmet bedellerini fazlasıyla tahsil ettiği postu iptal ederek müşterilerimize karşı bizi mahcup ve mağdur durur düşürdüler. Tüm insanlık âlemi için bankasız bir hayatın yolunu bulup, bankalara köle olmaktan kurtulmak için herkesi el birliği ile çalışmaya davet ediyorum” diye konuştu.