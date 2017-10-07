Bankaya talimatı var ama...

Ancak geçen gün Sepaş ekipleri evine gelmiş, iki aydır elektrik faturası ödenmediği gerekçesiyle evinin elektriğini kesmişler. Orhan Akkenar hemen borcunu ödediğini, ancak hafta sonuna rastladığı için cumartesi-Pazar günü elektriksiz kaldığını anlattı. Akkenar, otomatik ödeme talimatı verdiği bankanın elektrik faturasını ödememesinin ceremesini çektiği için bankaya da çok kızgın.

