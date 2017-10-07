Bankaya talimatı var ama...
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde oturan emekli Orhan Akkenar emekli maaşını aldığı Ziraat Bankası’na elektrik faturasının otomatik ödenmesi için talimat vermişti.
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Ancak geçen gün Sepaş ekipleri evine gelmiş, iki aydır elektrik faturası ödenmediği gerekçesiyle evinin elektriğini kesmişler. Orhan Akkenar hemen borcunu ödediğini, ancak hafta sonuna rastladığı için cumartesi-Pazar günü elektriksiz kaldığını anlattı. Akkenar, otomatik ödeme talimatı verdiği bankanın elektrik faturasını ödememesinin ceremesini çektiği için bankaya da çok kızgın.
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