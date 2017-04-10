Banliyö Treni Mayıs’a kaldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adapazarı-Pendik arasında çalışan, karşılıklı 4 sefer yapan Banliyö Treni’nin bugünden itibaren karşılıklı 8 sefer yapacağını ve istasyon sayısının arttırılacağını açıklamıştı.

Ancak, istasyonlardaki peron çalışmaları zamanında bitirilemedi ve yeni uygulama 1 ay sonraya ertelendi.

MAYIS’A UZADI

Bir süre önce Kocaeli basınıyla buluşan Bakan Işık, 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren Adapazarı-Pendik tren seferlerinin 4’ten 8’e çıkarılacağını, trenlerin Adapazarı Mithatpaşa’dan kalkıp, Sapanca, İzmit, Körfez, Hereke, Pendik istasyonlarında duracağını, gelecek yıl da Haydarpaşa’ya kadar ulaşacağını açıklamıştı. Ancak söz konusu istasyonlardaki peron ve sinyalizasyon çalışmaları ön görülen tarihe yetişmedi. Uygulamanın mayıs ayında başlayacağı öğrenildi.

BİZİM GAR DA ÇOK YAVAŞ

Öte yandan İzmit Tren Garı’ndaki işler de çok hızlı yürümüyor. Bir süre önce faaliyete geçen yürüyen merdivenlerin de içinde yer aldığı üst geçit için ek proje yapılması gündemde. Devlet Demiryolları, üstgeçidin üzerindeki boşlukları ve yanlarını cam bölmelerle kapatarak kafe, restoran, yolcular için kapalı bekleme salonu olarak projelendirecek. Üç ay içinde de proje tamamlanıp ihaleye çıkılacak.

SAHİL TARAFI KAPALI

DDY tarafından 2014 yılında tamamlanan Yüksek Hızlı Tren(YHT) projesinin hemen ardından İzmit Garı’nda başlayan üst geçit çalışmaları tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. Gar yönetimi, İçişleri Bakanlığının güvenlik tedbirleri nedeniyle üstgeçidin sahil kısmına geçen bölümünü şimdilik halkın kullanımına kapattı. Üstgeçit ve yürüyen merdivenler sadece garın içinden yolcuların peronlara giriş-çıkışı için kullanılıyor. Gardaki üstgeçitte engelli asansörü, 9 yürüyen merdiven, 3 platform engelli merdiveni, 1 asansör ile 5 adet çelik konstrüksiyon merdiven bulunuyor.

Şennur YILDIZ

ÇOK GENİŞ BİR ALAN- İzmit Tren Garı’nda yaptırılan üstgeçit, son derece geniş bir alanı kaplıyor. Yeni projeyle üstgeçitte cam bölmeler olacak, kafe, restoran ve yolcu bekleme salonları yapılacak.

YHT’DE SORUN YOK- İzmit Tren Garı’nda Ankara ve Konya’ya çalışan Yüksek Hızlı Trenler duruyor. Arifiye-Pendik arasında sefer yapan Banliyö Treni de duruyor. Tren sefer sayıları son derece düşük olunca da bizim Garımız, günün her saati oldukça tenha oluyor.