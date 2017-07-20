Banliyö Treni’ne 3 durak eklendi

Yüksek Hızlı Tren çalışması nedeniyle iki yıldan fazla süre yapılamayan, 2014 yılının ortalarında da Pendik, Gebze, İzmit, Sapanca ve Arifiye hattında çalışmaya başlayan Ada Ekspresi’ne 3 yeni durak daha eklendi.

3 YENİ DURAK

Ada Ekspresi, 5 yerleşim yerine halen 4 gidiş ve 4 dönüş olarak seferlerini sürdürüyor. Peronlardaki yenileme çalışmaları tamamlanan 3 duraktan daha 4 Ağustos Cuma gününden itibaren Ada Ekspresi’yle yolculuk başlayacak. Bu tarihten itibaren Banliyö Treni olan Ada Ekspresi’ne Hereke, Körfez ve Derince İstasyonlarından da binilip inilebilecek.

SIRADA 2 DURAK VAR

Ulaştırma Memur Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Akkuş, tren yolu trafiğinde ayarlama yapılmasının ardından Ada Ekspresi’nin Köseköy ve Derbent İstasyonlarında da duracağını, bu aşamadan sonra trenle yolculuk yapanların sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

DAHA EKONOMİK

Tüm trenlerde askeri personel, TCDD personeli, öğretmenler, basın mensupları, 12-26 yaş arası gençler, 60-64 yaş arasındakilerin yüzde 20 indirimli seyahat hakkı bulunuyor. 6-12 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise yüzde 50 indirimli olarak yolculuk yapıyor. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile engelliler ise tüm trenlerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

