Banvitin yüzde 79,48lik hissesi Brezilyalılara satıldı

Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile Brezilyalı BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandı.

Yarım asırlık Banvit, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde üst sıralarda yer alıyor. Banvit'i satın alan 10 milyar Euro'lu BRF ise çeşitli ülkelerde bulunan 54 üretim tesisine sahip.

Banvit yaptığı açıklamaya göre şirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesini imzaladı.

Konu ile ilgili Banvit'ten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin hâkim hissedarları tarafından iletilen güncel bilgiye göre, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.