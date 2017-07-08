Banyoda kendini astı

Başiskele'de 38 yaşındaki Salih Apaydın evinde kendini astı.

Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Bağlar Caddesi No:28 Kat:3 adresinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nda çalışan Salih Apaydın(38) ismli şahıs banyo havalandırmasına kendini asmış halde yakınları tarafından bulundu. Hemen olay yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Apaydın'ın öldüğü belirlendi. Apaydın'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ