Baraj inşaatı deposundan 110 bin liralık su vanalarını çaldılar

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Göleti mevkisindeki şantiyeden piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu belirtilen su vanalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince park halindeki araçta yapılan aramada şantiyeden çalındığı tespit edilen su vanaları bulunuldu.
Araçtaki T.G. (40) gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan A.S'nin (36) bulunması için çalışma başlatıldı. Çalınan su vanaları sahiplerine teslim edildi.
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