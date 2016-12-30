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Baran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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Baran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baran, belediyedeki makam odasında haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 fotoğraf için oy verdi.

Yarışmada yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen Baran, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Kenan Sofuoğlu'nun zaferi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Baran, AA'nın objektif ve kamuyu doğru şekilde bilgilendirme noktasında yürüttüğü habercilik anlayışının önemli olduğunu belirterek, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandığını fakat tüm fotoğrafların ülke, insan ve toplumsal yaşantıya dokunduğunu ifade etti.

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