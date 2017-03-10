Baran Çinlilere de ‘evet’ dedirtti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sahadaki 'evet' turlarını sürdürüyor. Başkan Baran’a ziyaretlerinde AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

SANDIKLAR EVET İLE DOLACAK

Yeni sistemle bürokratik sorunların ortadan kalkacağını, Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirten Başkan İsmail Baran, "Devlet ile millet bütünleşecek. Çift başlı sistem ortadan kalkacak. Bu sistem kişiler için değil ülkemiz içindir. 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. İnanıyorum ki Körfez her zaman olduğu gibi 16 Nisan'da da güçlü desteği verip sandıkları 'evet' ile dolduracaktır" dedi.

EVET DEDİ, POZ VERDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İlçe Başkanı Osman Badem sadece Körfezlileri değil, Körfez’de yaşayan Çinlileri de ikna etmeyi başardı. Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çinliler, Başkan Baran’ın takdim ettiği ‘evet’ yazısı ile poz verdi. Oldukça renkli geçen buluşma sonrasında Başkanlar ziyaretlerini devam ettirdi.