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Baran: “Esnafımızın  görüşleri çok önemli”

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Baran: “Esnafımızın  görüşleri çok önemli”
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki incelemelerine ara vermeden devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, “Esnafımızın görüşleri, bizler için önemli” dedi, fikir alışverişinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde özellikle esnafın talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyen Başkan İsmail Baran, aciliyet gerektiren işlerin yapılması konusunda gerekli talimatları hemen veriyor. Her bir vatandaşın fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan İsmail Baran, "Körfez’in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak, danışarak hep birlikte karar veriyoruz.

GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ
Hemşerilerimizin görüş ve talepleri, yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor. Körfez’de göreve geldiğimiz günden bu yana en fazla önem verdiğim konulardan birisi de bu" ifadelerini kullandı. Körfez’deki bu birlik ve bütünlük bağının hizmet olarak geri döndüğünü belirten Başkan Baran, kendisine yöneltilen projelerle ilgili sorulara da cevap verdi. Başkan Baran, Körfez’in sadece bugününü değil, geleceğini planladıklarının altını çizdi.
 

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