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Baran, ‘Evet’ turunda

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Baran, ‘Evet’ turunda
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretleri arttırdı. Çeşitli ziyaretler yapan Bakan Baran, 16 Nisan referandumunu ve yeni Türkiye’yi konuştu, ‘Evet’ oyu istedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ve ilçe yöneticileri ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret ederek bereketli kazançlar dileyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni sistemin Türkiye’nin önünü açacağını belirtti. Başkan Baran, yapılacak olan referandumun Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük fırsatı olduğunun da altını çizdi.

EV ZİYARETLERİ YAPTI

Yavuz Sultan Selim Camii’nde namaz çıkışında cemaatle bir araya gelen Başkan İsmail Baran, vatandaşların yapılacak değişimle ilgili sorularını cevaplandırdı. Başkan Baran daha sonra Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ev ziyaretleri yaptı, Zahir Bozkurt ve Halime Gözalan’ın evlerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Baran, Bedia Gezo’nun evinde de bayanlarla mini bir toplantı gerçekleştirdi. Baran, son toplantısı TOKİ 2.Etap Konutları’nda yaptı.

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