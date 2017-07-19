Baran: “Hacı Osman’da önemli projeler yükseliyor”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hacı Osman Mahallesi’nde yapımı devam eden kampüste eğitimin canlılığı daha da artacağını belirtti, “Kapalı pazar projemizde de sona doğru gelindi” diyerek müjdeyi verdi.

Başkan Baran, Hacı Osman Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları dolaşan Başkan Baran ‘hayırlı işler’ dileklerini iletirken, istek ve taleplerini de tek tek not aldırdı. Körfez’in dört bir yanına eşit hizmet götürdüklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez’in her yeri bizler için önemli. Hacı Osman Mahallesi’nde de önemli projeler yükseliyor “diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi’nin kampüs inşaatının bölgede hızla devam ettiğinin altını çizen Başkan Baran, “Tamamlandığında 4 bin 500 öğrenci eğitim görecek. Bu gerçekten önemli bir rakam. Mahallede canlılığı daha da arttıracaktır” dedi. Başkan Baran, mahalleye yapılacak kapalı pazar içinde çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Göreve gelirken ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Sizlerin desteği ve duaları bizlere güç veriyor” ifadelerini kullandı.