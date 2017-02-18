Baran: “Hizmette asla ayrım yapmadık”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Muhtarlar Derneği’ne konuk oldu.

Yeniyalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Körfezli muhtarları ziyaret eden Başkan Baran, yapılan çalışmaları değerlendirme imkânı buldu. Başkan İsmail Baran’a Başkan Yardımcıları Selahattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, SKM Başkanı Şaban Aydın da eşlik etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya muhtarlarla birlikte, Körfezli şehidimiz Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen de katıldı. Buluşmada konuklara mancarlı pide ikram edildi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ HEP TUTTUK, TUTACAĞIZ”

Bu yıl içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin götürüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Körfez’i oluşturmak” dedi.

Belediye olarak halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Türkiye´de istikrar ve güvenin artık önemli öğeler olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Bu sebepten dolayı her kesim yaptığımız hizmetleri destekliyor. Biz halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz ne de bir yanlışımız olmuştur. Halkımıza verdiğimiz sözleri hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız” şeklinde konuştu.