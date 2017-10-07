Baran, iftarda ‘canlarla’ buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan İsmail Baran ile birlikte iftar programına; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi Başkanı Durmuş Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, belediye meclis üyeleri, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BEREKET GETİRECEK

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi Başkanı Durmuş Yıldırım, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve katılımcılara teşekkür ederek, “Bizim için önemli olan muharrem ayında ziyareti nedeniyle çok mutlu olduk” dedi. Başkan İsmail Baran da, "Barışın, kardeşliğin, birliğin günü olan Muharrem ayı bereket getirsin. Bu ayın halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.