Baran, işçilerle balık sofrasında

Yemeğe, gönüllü temizlik işleri personeli olan eczacı Caner Göçmez de katıldı.

IZGARANIN BAŞINA GEÇTİ

Başkan İsmail Baran dışında; Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Sait Çalık ve Levent Yılmaz, Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmezcan, Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım, birim müdürleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Başkan İsmail Baran, yemek öncesi balıkların piştiği mangalın başına geçti, birkaç ızgarada balıkları kendisi çevirdi.

EKİP RUHU ÖNEMLİ

Yemek sırasında işçilerle sohbet eden ve müdürlerle de yeni projeler üstüne konuşan Başkan İsmail Baran, “İşlerimiz çok yoğun ama güneşi görünce bu güzel havada, personel ile bir arada olalım istedik. Bizim işimiz ekip işidir, ekip ruhu çok önemlidir. Fırsat buldukça bir arada olmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.