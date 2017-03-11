Baran'dan açılış bayramına davet

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İzmit Perşembe pazar alanında gerçekleşecek olan 8. Açılış Bayramı’na vatandaşları davet etti.

Pazar günü gerçekleşecek olan 8. Açılış Bayramı’nın her zaman olduğu gibi yine aynı coşku ve heyecan ile gerçekleşeceğini belirten Başkan Baran, “Körfez halkımız bizlere bu tür zamanlarda her zaman teveccüh göstermiştir. Yine binlerce vatandaşımız ile alanda olacağız ve güçlü bir Türkiye için güçlü bir ‘evet’ diyeceğiz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı yine coşku ile karşılayacağız” dedi.

Öte yandan Başkan Baran, teşkilat üyeleriyle birlikte 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması için vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Baran, referandum çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.