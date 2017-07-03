Baran’dan Bayram ve Sağlık’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan İlhan Bayram ve İSU’nun yeni Genel Müdürü Ali Sağlık’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkan Baran, Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e Vali olarak atanması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram ve İSU’nun yeni Genel Müdürü olan Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Baran, ilk olarak İlhan Bayram’ı ziyaret etti.

Başkan İsmail Baran, İlhan Bayram’ın Kocaeli’ye önemli hizmetleri olduğunu belirterek, “İSU Genel Müdürlüğü görevini yürütürken kente kattıkları ortada. Kocaeli’nin alt yapı sorununu çözme noktasında gece gündüz çalışırken, yeni su kaynakları yaratarak geleceğe yönelik büyük yatırımların hayata geçmesini sağladı” ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Bayram’da ziyaret dolayısıyla Başkan Baran’a teşekkür etti.

Başkan Baran daha sonra İlhan Bayram’ın yerine İSU Genel Müdürlüğü görevine getirilen Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Baran, Ali Sağlık’ın uzun yıllardır kurumda başarılı şekilde görev yaptığını, bu başarısını da yeni görevinde devam ettireceğine inandığını belirtti. Başkan Baran, İlhan Bayram ve Ali Sağlık’a kiraz maketi hediye etti.