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  3. Baran'dan öğrencilere müjde geldi
Baran'dan öğrencilere müjde geldi

Baran'dan öğrencilere müjde geldi

Geçen gün geçmiş yıllarda öğrenci bursu veren Körfez Belediyesi’nin bu yıl burs konusunda neden açıklama yapmadığını sormuştuk. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’dan beklenen müjde geldi.

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Körfez Belediyesi, bu yıl da Gün Işığı Derneği ile işbirliğinde, 4 yıllık devlet üniversitesinde okuyan, Körfez ilçede oturan gençlere burs verecek. Bu yıl burs miktarı aylık 150 TL olacak. Körfez Belediyesi geçen yıl 2.870 öğrenciye burs vermişti. Körfez Belediyesi bursundan yararlanmak isteyenlerin 11 Ekim’den itibaren başvurusu bekleniyor.  Ayrıntılı bilgi (www.korfez.bel.tr) internet adresinden alınabilir. 
 

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