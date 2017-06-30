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Baran:“Şehitlerimizin emanetine her zaman sahip çıkacağız”

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Baran:“Şehitlerimizin emanetine her zaman sahip çıkacağız”
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Körfezli şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Kayseri'de teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen iki Körfezli şehitler Raşit Yücel ve Abdulsamet Özen’in ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Baran, “Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Ve bu emanete yaşadığımız sürece sahip çıkacağız” dedi. İlk olarak şehit Raşit Yücel’in evine giden Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başkan Baran ve eşi Bilge Baran’a AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz da eşlik etti. Başkan Baran, şehitlerin odalarını ve onlardan geriye kalan eşyaları incelerken, duygusal anlar yaşadı. Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, fırsat buldukça şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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