"Barbaros'un torunları" nöbette

Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını Ramazan Bayramı'nda da "Preveze ruhu" içinde yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Zıpkın Hücumbotu'nda görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı.

Bayrama Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de görev yaparak, geçen hafta yurda dönen hücumbotta giren askerler, ailelerine bayram mesajı gönderdi.

TCG Zıpkın Hücumbotu Komutanı Dnz. Binbaşı Sezgin Beşli yaptığı açıklamada, hücumbotun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı'nın en yeni, hızlı ve modern platformlarından birisi olarak Harp Komutanlığı kuruluşunda, Gölcük Deniz Üssü'ne bağlı olarak görev yaptığını söyledi.

Savaş gemisi olarak görevlerinin Türkiye'nin denizden gelebilecek tehditlere karşı savunulması ile deniz hak ve menfaatlerimizin korunması, gözetilmesi kapsamında verilecek her türlü göreve, harbe hazır olmak ve bu hazırlık seviyesine barış şartlarında en üst seviyede idame ettirmek olduğunu belirtti.

"Komutanından erine kadar hepimiz bir aileyiz"

Diğer tüm bayramlarda ve özel günlerde olduğu gibi tüm personeli bir araya toplayarak geleneksel bayramlaşma merasimini yaptıklarını kaydeden Beşli, "Bu vesileyle buradan herkesin bayramını kutluyorum. Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. TCG Zıpkın olarak verilecek göreve her zaman hazırız. Şu an vatanımızın bekası ve güvenliği için nöbetteyiz. Bununla her zaman gurur duyuyoruz. Bizler burada nöbette oluyoruz ki, dışarıda vatandaşlarımız huzur içinde uyuyabiliyorlar." diye konuştu.

Büyük bir aile olduklarını ifade eden Beşli, "Burada gemi komutanından erine kadar hepimiz samimiyet içinde, bir aile gibi görev yapmaktayız. Her ne kadar ailelerinden uzak olsalar da tüm erlerimizin aileleriyle görüşme imkanları mevcut. Bizler de burada onlarla birlikte özel ve önemli günlerde bu yokluğu hissettirmemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin daha huzurlu bir bayram geçirebilmesi için nöbetteyiz"

Sözleşmeli Kamarot Hüseyin Özgür ise Eskişehirli olduğunu, bu bayramda yine vatanı korumak için nöbette olduklarını dile getirdi.

Türk askeri olmanın zor ama güzel olduğunu vurgulayan Özgür, 1,5 yıldır TCG Zıpkın Hücumbotu'nda görev yaptığını belirterek, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin verdiği imkanlarla mutlu ve huzurlu bir şekilde vatanımızı ve milletimizi korumaktayız. Ailemin, tüm şehit ailelerinin, gazilerin, Türkiye'nin her yerinde şu anda görev yapmakta olan askerlerimizin ve komutanlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

"Burada arkadaşlarımızla ve komutanlarımızla aile gibiyiz." diyen Özgür, şunları kaydetti:

"Komutanlarımı ve arkadaşlarımı ailemden ayrı görmüyorum. Burada ailemin yokluğunu hissetmiyorum. Aileme çok selam gönderiyorum. Burada keyfim, sağlığım çok iyi. Beni merak etmesinler. Ailem ve ülkemiz, biz burada olduğumuz sürece rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilirler. Türk milletinin daha huzurlu bir bayram geçirebilmesi için biz kutsal olarak gördüğümüz nöbette her zaman, her daim buradayız."

Topçu Er Sertay Balcı da yaklaşık 1,5 yıldır TCG Zıpkın Komutanlığı'nda görev yaptığını ve aslen Ankaralı olduğunu ifade ederek, "Bu bayramda nöbetteyiz. Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere ailemin, tüm sevdiklerimin ve herkesin bayramını kutluyorum. Komutanlarımızla ve asker arkadaşlarımızla bayramlaştık. Anneme ve babama sevgilerimizi gönderiyorum. Bayramlarını kutluyorum. Burada iyiyim Allah'a şükür. Vatanımızın ve milletimizin bekası için nöbet tutuyoruz. 24 saat görev yapıyoruz." şeklinde konuştu.

