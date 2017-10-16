Barbo’dan selam var

Yaşı 45’in üzerinde olan Kocaelisporluların çok iyi tanıyacağı bir isim. Barbaros Demirdöven, ya da bilinen lakabıyla Amigo Barbo. 80’li yıllarda Kocaelispor maçlarına ilk gitmeye başladığımda amigoydu. Bir dönem taraftar coşkusunun düşük olmasına kızdı, amigoluğu bıraktı. Boru Fabrikasında çalışıyor, aynı zamanda gazetemize dışardan amatör maçların takibinde yardımcı oluyordu. Yıldızı tablosu hazırlarken çok titizdi, aynı zamanda notu çok kıttı. Çok enderdir ondan 4 yıldız alan. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Çok tatlı, dünya iyisi biriydi.

20 YILDIR UZAKLARDA

Fabrikadan emekli olduğu 90’lı yılların ortalarında kendisi ve ailesi için çok doğru, bizi ise çok üzen bir karar verdi, artık yaşamını Didim’de sürdürecekti. 20 yılı aşkın süre oldu buralardan gideli. Çok aradım, telefonla ulaşmak istedim, mümkün olmadı. O da bizi aramadı. Didim’e tatile gidenlerden selam gönderdik, bir türlü geri dönüş olmadı. Bir yanlışımız olduğunu sanmıyorum ama ne aradı ne sordu. Bizden gelen telefonlara, selamlara da bakmadı. Sanki İzmit’e dair izleri silmek ister gibiydi.

KİM DER Kİ, 67 YAŞINDA

Önceki gün akşam saatlerinde uzun yıllardır Didim’e gidip gelen Hüseyin Çakmak Ağabey, bir fotoğraf paylaşmış. Yanında bizim Barbo. Gördüğümde nasıl sevindim anlatamam. Dile kolay 20 yıl sonra fotoğrafını görüyorsun, nasıl mutlu olmazsın ki. Sadece ben değil, ona özlem duyan pek çok kişi mutluluğunu fotoğrafın altına yorum yaparak paylaşmış. Fazla değişmemiş bizim Barbo. Deniz havası, Ege ona yaramış. Bu adam 67 yaşında der misiniz, Allah aşkına.

ŞEN KAHKAHALARINI ÖZLEDİK

Hüseyin Çakmak ağabey, Barbo’nun İzmit’teki tüm dostlarına, Kocaelisporlulara selamları olduğunu söylüyor. Aleykümselam. Barbo’yu çok özledik. Özellikle de o meşhur şen kahkahalarını. Yolumuz Didim’e düşerse mutlaka yanına gideceğim. Eğer buralara gelecek olursa, mutlaka bekliyoruz. Sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yıllar diliyoruz. Buralarda kendisini sevenler ve özleyenler olduğunu bilsin istiyoruz.

Erkek söz verir, adam tutar!

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınır Ufuk Turan. Çok iyi görüştüğüm, sevdiğim biridir. Bir süredir sosyal medyada Yenidoğan Atasözü diye paylaşımlarda bulunuyor. Çok farklı, çok zekice sözler buluyor. En son ki paylaşımına bayıldım. Şeyle diyor Yenidoğan atasözü: “Erkek söz verir. Adam tutar”.

Kesinlikle çok doğru bir söz. Bu sözü görünce aklıma 5 yıl önceki bir olay geldi. Hani Kocaelispor’un kapanmaktan son anda kurtulduğu, altyapıdaki 16-17 yaşındaki futbolcularla lige girdiği sezon. Yenidoğan atasözünde bahsedildiği gibi bir erkek Kocaelispor maç kazansın şu kadar prim vereceğim

diye bir söz verdi. Kocaelispor, Tokatspor’u yendi ama o söz aradan 5 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen tutulmadı.

Ne diyor Yenidoğan atasözü: Adamlar sözünü tutar. O vakit Yenidoğan atasözünden yola çıkarak sözünü tutmayan bu erkek için adam olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Alkışlar Tavşantepespor’a

Süper Amatör’de bu sezon kıyasıya bir heyecan, çekişme var. Bunun birinci nedeni iddialı takım sayısı fazla, ikincisi ise 4 takımın Play-Off’a çıkacak, 4 takımın ise küme düşecek olması yani statü.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKTILAR

Kuralar çekildiğinde özellikle A grubu için ölüm grubu yakıştırması yapılmıştı. Derbent, Nusretiye, Güneş, Diliskelesi. Çınarlı, vs. Dikkat edilirse Tavşantepespor demedim. Çünkü mütevazı bir takım kurmuştu. Ancak Tavşantepe lige herkesi şaşırtacak, daha açıkçası ağızları açık bırakacak bir giriş yaptı. Üç maç üst üste kazandı. Önceki gün grubun favorilerinden Derbent karşısında da son dakika golüyle bir puanı kurtardı.

ÖLÜM GRUBUNUN ZİRVESİNDE

4’ncü hafta sonunda grubun zirvesinde ne Derbent, ne Nusretiye, ne Çınarlı var. Tahtta mütevazı Tavşantepe oturuyor. Kimse böyle bir tabloya öngöremezdi. Hatta Tavşantepeliler bile bu durumu tahmin edemezdi. Devamı gelir mi, bilemem ama şu ana kadarki performansıyla alkışı fazlasıyla hak eden bir Tavşantepespor var. Başkanı yönetimi, Teknik sorumlu Erkan Aydın ve futbolcuları içtenlikle kutluyorum.

Kocaeli TV karşısında olun

Yeni bir pazartesi akşamı, Kocaeli TV’de Top Ağlarda programıyla karşınızda olacağız. Dün akşamki Kocaelispor-Osmaniyespor maçını özet görüntüler eşliğinde geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Diğer takımlarımızın maçlarını konuşacağız. Kısaca spor gündemini sorgulayacağız. Yayınımız saat 21.00’de başlıyor. Soru ve düşüncelerinizle programa katkılarınızı da bekliyor, iyi seyirler diliyoruz.