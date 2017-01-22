  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli -3 °C

Bargello’nun dönüşü

»
Bargello’nun dönüşü
Önceki yıllarda ilimizde mağazası bulunan 300'ü aşkın parfüm alternatifi ve özgün kokularıyla Bargello, İzmit Fethiye Caddesi’nde yeniden hizmete girdi.

Açılışa, Satış Müdürü Burhan Karaman ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye’deki 145 mağazası ile birlikte Almanya, Hollanda, Avusturya başta olmak üzere toplam 24 ülkede faaliyet gösteren Bargello’nun İzmit Fethiye Caddesi’ndeki mağazasının açılışına katılanlara firmanın kendi ürünü olan parfümler armağan edildi.

AÇILIŞA ÖZEL FIRSATLAR

Bargello Satış Müdürü Karaman, temelleri 1950’li yıllarda Ankara’da atılan Bargello’nun bugün Bursa’da 9.000 metrekarelik kapalı alana kurulu olan tesislerinde yüksek standartta üretim yapıldığını anlattı. Kullandığı esanslar ile kalite ve kalıcılığı buluşturan Bargello’nun parfüm, vücut spreyi, kolonya, ortam ve araç kokuları gibi farklı ürünleri bulunduğu anlatıldı.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 439 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KEREM öğrencilerinin karne heyecanı21 Ocak 2017 Cumartesi 21:34
  • İzmit turizm şehri olacak21 Ocak 2017 Cumartesi 18:15
  • Mimar Sinan OO’da şiirli kapanış21 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
  • Öğrenciler harçlıklarını Halep’e bağışladı21 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • Kış turizminin gözdesi: Kartepe21 Ocak 2017 Cumartesi 13:23
  • Engelli Gülşah, Başkan Karaosmanoğlu’nu resmetti21 Ocak 2017 Cumartesi 13:13
  • Kastamonulular genel kurul yapıyor21 Ocak 2017 Cumartesi 12:17
  • Emekliler veda etti21 Ocak 2017 Cumartesi 12:01
  • Kandıra Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde kongre21 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • İlim Yayma’da Utaş, tek aday21 Ocak 2017 Cumartesi 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti