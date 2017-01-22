Bargello’nun dönüşü

Önceki yıllarda ilimizde mağazası bulunan 300'ü aşkın parfüm alternatifi ve özgün kokularıyla Bargello, İzmit Fethiye Caddesi’nde yeniden hizmete girdi.

Açılışa, Satış Müdürü Burhan Karaman ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye’deki 145 mağazası ile birlikte Almanya, Hollanda, Avusturya başta olmak üzere toplam 24 ülkede faaliyet gösteren Bargello’nun İzmit Fethiye Caddesi’ndeki mağazasının açılışına katılanlara firmanın kendi ürünü olan parfümler armağan edildi.

AÇILIŞA ÖZEL FIRSATLAR

Bargello Satış Müdürü Karaman, temelleri 1950’li yıllarda Ankara’da atılan Bargello’nun bugün Bursa’da 9.000 metrekarelik kapalı alana kurulu olan tesislerinde yüksek standartta üretim yapıldığını anlattı. Kullandığı esanslar ile kalite ve kalıcılığı buluşturan Bargello’nun parfüm, vücut spreyi, kolonya, ortam ve araç kokuları gibi farklı ürünleri bulunduğu anlatıldı.

Ayşegül KALAYCI