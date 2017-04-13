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Barış Caddesi’nde yenileme çalışması

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Barış Caddesi’nde yenileme çalışması
Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi Barış Caddesi’nde üst ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor. 

Dilovası Belediyesi tarafından yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte başlatılan üst yapı ve yol çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Barış caddesinde bordür yol çalışmalarına başlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçemizde başlattığımız üst yapı çalışmaları hız kazanmıştır. İlçemizde öncelikli yollar belirlenerek başlatılan çalışmalar neticesinde başlatılan Mimar Sinan Mahallesi Barış Caddesi inşallah kısa bir süre sonra bitecek ve o bölgede oturan vatandaşlarımıza yakışır bir caddeye kavuşmuş olacak. Barış caddesinin ardından çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecektir” dedi.

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