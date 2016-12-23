Barış: "FETÖ işin içinde"

Başkanlığı düşürülen KOTO Başkanı Semih Barış, “FETÖ mü diyeyim, kripto mu diyeyim, hepsi işin içinde; müdahale ediyorlar” dedi.

KOTO eski Başkanı Murat Özdağ’ın başkanlık süresinde yönetim kurulu üyesi olan Semih Barış, TÜMSİAD’ın ilkelerine uyuşmadığı gerekçesiyle KOTO yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. FETÖ soruşturması kapsamında Murat Özdağ’ın tutuklanarak cezaevine konmasının ardından Semih Barış, 8 gün sonra istifasını geri çektiğini söyledi. Ardından yönetim kurulu üyelerinin seçiminde odaya başkan oldu. Barış’ın başkan seçimi de olaylı olmuştu. Seçim sırasında art arda istifalarda yaşanmıştı.

BAŞKANLIK DÜŞÜRÜLDÜ

Semih Barış’ın başkan seçilmesi sonrasında yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Fuat Berna, Barış’ın usulsüz başkan seçilmesine itiraz etmişti. Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin’in takip ettiği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazı sonucunda Semih Barış’ın başkanlığı düşürüldü. Barış, bugün oda makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ ASILSIZ

Barış şunları söyledi: “Gündem yine KOTO ve benim başkanlığım. Bu konuda medyada çıkan bazı yanlış bilgiler var. Odanın her hangi bir evrak, bilgi gibi değişikler asılsız. Hepsi odamızda kayıtlı. Mart ayında yönetim kuruna verdiğim bir istifa dilekçesi var. Burada ki karara dilekçelerin hukuk müşavirlerim iletilmesi ve değerlendirme kararı var. Fuat Berna’nın şikayeti var. Bu olaydan sonra biz sonraki yönetim kuruluna kadar ikinci bir dilekçe veriyoruz. 5 gün sonraya. Bu dilekçede KOTO yönetim kuruna devam etmem yazıyor. Yine oy bilirliği ile beni şikayet eden Fuat Berna’nın imzasıyla görevime devam edilmesine karar verildi.

BAŞKANIM DİYE ORTAYA ÇIKTI

Yönetim kurulu seçimlerinde başkan seçildim. Süreç zor oldu, kolay değildi. Ne yapabiliriz diye oturduk ve istişare yaptık. Odamızın kette ki itibarı konusunda sıkıntılar oluştu. Birkaç arkadaşla odayı nasıl eski günlere getirebiliriz bunun çalışmasını yaptık ve başarılı olduk. Sonrasında odamızın itibarı belirli seviyeye geldi. Başta valimiz, vekillerimiz ile ortak bir saygınlık oluştu. Bu sürede ince bir ayrıntı oldu. O da beni benim başkanlık seçiminde bir arkadaşımın meclis başkanlığı hevesi oluştu. Bu meclis üyesi arkadaş, meclis üyesi iken başkanım diye ortaya çıktı.

FETÖ’YE DESTEK VERİYORSUN

O ekip içinde Fuat Berna da var. O şahsın yönetim kurulu başkanı olamayınca, başkanlığın seçimiyle alakalı bir meşrutiyet sıkıntısı oldu. Aynı kişiler Mart ayında istifa olayının geçerli olduğu ve başkanlığımın geçersiz olduğunu söyledi. O zaman aklın neredeydi. Her şey hukuka göre yürüyecek. Bu olaylardan sonra odamıza müfettiş geldi. Müfettiş Mustafa Akay’ın ilk sorduğu soru bana ‘Siz FETÖ’ye destek veriyorsunuz. Hem kamusal hem de şahsi olarak. En son FETÖ diye haksız olarak attığınız kişiler için ne diyeceksiniz’ oldu. FETÖ ile mücadele eden ve başarılı olan en iyi oda KOTO’dur. ‘15 Temmuz’dan sonra bir ilin valisi gelip de hangi odayı bu kadar çok tutar?’ diye cevap verdim.”

ELİMDE BELGELER VAR

Semih Barış, “Başkanlığımın düşmesi tescil edilmemiştir. Semih Barış olarak ben odanın kaotik duruma düşmemesi için elimden geleni yapacağım. Bakanlık hala çalışıyor. İdari mahkemesine dava açtım. Çok açık boşluklar var. İstifamın kabul edilip edilmeyeceğine dair açık bir hüküm yok. İtibar konusunda odayı meşgul etmek istemiyorum. 2013 kadrosuna dönülebilecek yani Murat Özdağ başkanlığına geri dönebilecek belgeler var elimde. Üzülmüyorum, ümitsizliğe kapılmıyorum. İnandığım şeyler var. Çok değişik etkenler devreye giriyor. FETÖ mü diyeyim, kripto mu diyeyim, hepsi işin içine müdahale ediyorlar. Gerekli işlemleri yaptım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hakikatten ‘yalnızım’

Çiğdem ARMAĞAN