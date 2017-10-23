Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü!

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 kara yolu Köseköy mevkisinde meydana geldi. Mertcan Yenigün'ün kullandığı 34 AAD 257 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin motor kısmı paramparça olurken, aracın sağ tekeri, yerinden çıktı. Hasar gören araçta sıkışan Yenigün, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sonucu trafiği engelleyen hafif ticari araç ve aracın parçalarının yoldan kaldırılmasıyla ulaşım ise normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.