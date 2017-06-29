Bariyerlere çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

İzmit'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü İsmet Yalta öldü, arkadaşı Necdet Gülderen ise yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mevkii'nde meydana geldi. İsmet Yalta, yönetimindeki 41 FP 607 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada İsmet Yalta araç içerisinde sıkışırken Necdet Gülderen hafif yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen İsmet Yalta kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri İsmet Yalta'nın cesedini araçtan çıkardı. Necdet Gülderen bir süre sağlık ekiplerinin müdahale etmesini kabul etmezken arkadaşının yaşayıp- yaşamadığını sordu. Arkadaşının öldüğünü öğrenen Necdet Gülderen şoke oldu. Kazanın şokunu atlatan Necdet Gülderen yapılan ilk tedavisinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



