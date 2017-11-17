Baro, 79 yaşında

Törene Baro Başkanı Sertif Gökçe ve avukatlar katılım sağladı. Çelenk sunumu ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Akabinde Başkan Gökçe basın açıklaması gerçekleştirdi.

YARGIYI HEDEF ALMAKTA

Sertif Gökçe şu ifadelere yer verdi:

“10 Ekim günü ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken meslektaşımız Av. Mehmet Samim Geredeli haince katledilmiştir. Bu hain saldırıyı bir kez daha en ağır şekilde lanetliyoruz. Uyuşmazlıkların tarafı olmayan avukatların, hedef gösterilmesi, sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce; yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının kullanılabilmesi asla mümkün değildir. Meslektaşlarımızın görevleri başında uğradığı hain saldırlar, savunma kurumu yanında esasen tüm yargıyı hedef almaktadır. Savunma, alçakça saldırılara asla boyun eğmez susmaz ve susturulamaz.

AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRMELİYİZ

Yurttaşlar adalete erişmeyi ve hak arama özgürlüğünü avukat eliyle sağlamaktadırlar. Bu sebepledirki; avukatlık mesleğini yüceltmenin insan hak ve yükseltmek anlamına geldiği hepimizin ortak kabulüdür. Özgürlük hukuk, demokrasi, barış herkes için önemlidir. Ancak; biz avukatlar için bu kavramlar çok daha değerli ve önemlidir. Biz avukatlar ve meslek örgütümüz olan barolar, bu kavramların değerini ve sorumluluğunu bilerek, hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelemizi azimle ve kararlılıkla sürdürmeliyiz.

BARIŞTAN SÖZ EDİLEMEZ

Geride bıraktığımız yıl yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hep sorun olmuştur. Bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlenmesi bir yana, Hakim ve Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığı konusundaki sorunlu uygulamaların daha da arttığı bir yıl olmuştur. Toplumun yargıya ve adalete karşı zaten çok düşük olan güveni, iyice azalmıştır. Yargı görevi yapan ve adaleti yerine getirmekle görevli mahkemelerin, yani yargının, her türlü otoriteden, her türlü güç odağından bağımsız olmadığı, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görevini yapamadığı bir düzende ne bireyin güvenliği ve özgürlüğünden ne de toplumsal barıştan söz edilemez. Kocaeli Barosu olarak, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması demokrasinin gelişmesi için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı artarak devam ettireceğimizi arz ederiz.”

Çiğdem ARMAĞAN