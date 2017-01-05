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Baro Genç bir avukat daha kazandı

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Baro Genç bir avukat daha kazandı
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan genç Avukat Halil İbrahim Bostan, mazbatasını Kocaeli Barosu Başkan Vekili Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. 

Kocaeli Barosu bugün düzenlenen törenle bünyesine genç ve dinamik bir avukat daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Üniversite hayatına 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan genç Avukat Halil İbrahim Bostan, 2012 yılında mezun oldu. Bir süre Danıştay Başkanlığında memur olarak görev yapan Bostan, eğitimini aldığı avukatlık mesleğine geri döndü. Kocaeli Baro binasında düzenlenen törende Kocaeli Barosu Başkan Vekili Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra tecrübeli Avukatlar Ahmet Serkan Cengiz, Emin Andız ve Murat Akça da hazır bulundu.

BAŞKAN VEKİLİNDEN NASİHAT
Halil İbrahim Bostan’a mazbatasını takdim eden Başkan Vekili Ali Yıldırım Sezer, genç avukata başarı dileğinde bulundu. Mesleğini titizlikle yerine getirmenin önemine değinen Sezer, hukukun üstülüğünün her şeyden önce geldiğini kaydetti. Cübbesi Avukatlar Ahmet Serkan Cengiz, Emin Andız ve Murat Akça tarafından giydirilen Halil İbrahim Bostan ise, “Teoride aldığım eğitime pratikte en iyi şekilde yerine getirmeye ve her zaman doğruları savunmaya azami özen göstereceğim” dedi. 

Ayşegül KALAYCI
 

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