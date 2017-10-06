Baro üyelerine Tazminat Hukuku paneli

İzmit Belediyesi 9’uncu kat Meclis Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Sema Güleç Uçakhan katıldı. Panelde Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, yönetim kurulu üyeleri ve baro üyesi avukatlar da hazır bulundu. Panelde açılış konuşması yapan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Yeni dönemde yine önemli konularla meslektaşlarımızı bilgilendirmeye vermeye devam edeceğiz. Bugün Av. Sema Güleç Uçakhan bize Tazminat Hukuku hakkında bilgi verecek. Her aradığımızda Kocaeli Barosu’na seve seve geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

DAVALARIN YÜZDE 30’U TAZMİNATLA İLGİLİ

Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Sema Güleç Uçakhan, “Tazminat hesapları, tazminat hukuku okul okurken gördüğümüz gibi çok yüz vermediğimi konu ama işin içine avukatlık girip de mesleğe başladığımız zaman karşımıza çıkan davaların yüzde 30’u tazminatla ilgili davalar. Bu nedenle bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekiyor. 2 gün boyunca sizlere bu konuları anlatmaya çalışacağım. Katılımınız için teşekkür ederim” dedi.

(Ayşegül Kalaycı)

