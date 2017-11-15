Baro’da avukat sayısı 1485 oldu

Bugün Baro’da bulunan Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleşen törene Baro Başkanı Sertif Gökçe, avukatlar ve aileleri katıldı. Böylece baroya bağlı avukat sayısı 1485 oldu.

ONLARA GÜVENİYORUM

Ruhsatname töreni öncesinde konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Halkın yargılama içerisinde ki desteği avukatlardır. Avukatlarımızın önemi ülkemiz ve dünya için büyüktür. Genç avukatlarımız bu önemin bilinciyle kendilerini sürekli geliştirmeli. Mesleğin hukukuna ve ahlakına uygun davranmalıdır. Genç meslektaşlarımıza güveniyor. Onlara inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

Muzaffer Furuncu

1995 İzmit doğumlu. İstanbul Üniversitesi’nden mezun. Av. Özhan Kurt’un yanında staj yaptı.

İlknur Demirtaş

1992 Hatay doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun. Av. Onur Güneri’nin yanında staj yaptı.

Ayşenur Yıldız

1992 İzmit doğumlu. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun. Av. İbrahim Tavan’ın yanında staj yaptı.

Rumeysa Çırpıcıoğlu

1994 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi’nden mezun. Av.Gökhan Dirican’ın yanında staj yaptı.

Ayşe Nur Efe

1989 İstanbul doğumlu. Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun. Av. Ali Yıldız’ın yanında staj yaptı

Deniz Demir

1974 Samsun doğumlu. Ankara Üniversitesi mezun oldu.

Elif Bafralıoğlu

1994 Rize doğumlu. Kocaeli Üniversitesi’nden Av.Adnan Duman‘ın yanında staj yaptı.

