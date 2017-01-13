  • BIST 81.291
  • Altın 146,041
  • Dolar 3,7886
  • Euro 4,0327
  • Kocaeli 10 °C

Baro’dan İcra Hukuku paneli

»
Baro’dan İcra Hukuku paneli
Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen “İcra Hukuku” konulu konferans bugün gerçekleşti.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak İzmir Barosu avukatlarından Talih Uyar katıldı. Baro üyesi avukatların yoğun ilgi gösterdiği konferans öncesinde konuşma yapan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Geniş bir alan olduğunu göreceksiniz. Önemli olan mahkemede ilamı almak değil o ilamı iptal etmek. Türkiye’de son yıllarda iptal etmek zorlaştı.  Hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Ne zaman davet ettiysek yanımızda oldu” dedi.

İCRA VE İFLAS HUKUKU’NDA DEĞİŞİKLİK

Panelde konuşan Avukat Talih Uyar, “Bir süre önce Yargıtay’ın İcra ve İflas Hukuku ile ilgili uygulamada önem taşıyan, çoğunuzun bilmediği çok çarpıcı 4 karar tespit ettim. Bu değişiklikleri Türkiye’deki barolara göndererek bu kararları avukatlara duyurmalarını söyledim. Size de yakın bir tarihte baro başkanınız duyuracak. Panelimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de sıcaklık yükseliyor 13 Ocak 2017 Cuma 09:28
  • Donma tehlikesi geçiren sokak hayvanlarına otel sıcaklığı13 Ocak 2017 Cuma 09:00
  • Tarihi ocağın duvarları binanın üzerine çöktü12 Ocak 2017 Perşembe 19:28
  • Kartepe'de öğrencilerden mehter ve bayrak şöleni12 Ocak 2017 Perşembe 18:44
  • Öğrenciler bu yatırımdan memnun12 Ocak 2017 Perşembe 16:46
  • İZKAN-DER kongre yapıyor12 Ocak 2017 Perşembe 16:42
  • CHP’li Hürriyet’in yanında12 Ocak 2017 Perşembe 14:06
  • Hisar Deresi Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor12 Ocak 2017 Perşembe 13:43
  • Su depoların çevresine 10 bin ağaç dikiliyor12 Ocak 2017 Perşembe 13:42
  • Emekli personelden Başkan Baran’a veda ziyareti12 Ocak 2017 Perşembe 13:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali, gurur duymakta haklı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti