Baro’dan İcra Hukuku paneli

Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen “İcra Hukuku” konulu konferans bugün gerçekleşti.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak İzmir Barosu avukatlarından Talih Uyar katıldı. Baro üyesi avukatların yoğun ilgi gösterdiği konferans öncesinde konuşma yapan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Geniş bir alan olduğunu göreceksiniz. Önemli olan mahkemede ilamı almak değil o ilamı iptal etmek. Türkiye’de son yıllarda iptal etmek zorlaştı. Hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Ne zaman davet ettiysek yanımızda oldu” dedi.

İCRA VE İFLAS HUKUKU’NDA DEĞİŞİKLİK

Panelde konuşan Avukat Talih Uyar, “Bir süre önce Yargıtay’ın İcra ve İflas Hukuku ile ilgili uygulamada önem taşıyan, çoğunuzun bilmediği çok çarpıcı 4 karar tespit ettim. Bu değişiklikleri Türkiye’deki barolara göndererek bu kararları avukatlara duyurmalarını söyledim. Size de yakın bir tarihte baro başkanınız duyuracak. Panelimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI