Baro'dan meslektaşlarına yapılan saldırıya sert tepki

Kocaeli'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen meslektaşları için açıklama yapan Baro üyeleri, "Hukuk Camiasına yönelik şiddet, giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır" dediler.

Dün İzmit’in en işlek yerlerinden olan Fethiye Caddesi'nde Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, ofisine gelen Serhat Abdullah S. isimli zanlı tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Kocaeli Barosu üyesi avukatlar, yaşanan olayların vahim boyutlara ulaştığını dile getirerek faillerin bir an önce yakalanmasını talep ettiler.

Kocaeli Adliyesi önünde gerçekleşen basın açıklamasını Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe okudu.

Sertif Gökçe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“ Baromuz mensubu değerli meslektaşımız Av. Mehmet Samim Geredeli’nin, dün bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Görev şehidi meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Meslektaşımız ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken, haince katledilmiştir. Bu saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu görevi yapan biz avukatlara yönelik sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Kısa bir süre önce; Gemlik'te, meslektaşımız Av.Özgür Aksoy alçakça katledilmiştir. Yine; Şanlıurfa Baro Başkanı Av.Ahmet Tüysüz Viranşehir Adliyesi'nde, sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Dün, Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in de silahlı saldırı sonucu yaralanması, kaygılarımızın yersiz olmadığını göstermiştir. Hukuk camiasına yönelik şiddet, giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, Avukatlar uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın, vekil sıfatıyla takip ettiği davanın taraflarıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü, fiili ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce; yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Meslektaşlarımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmeliler ki savunma, alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve varsa azmettiricilerinin, en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. “

Ayşegül KALAYCI

