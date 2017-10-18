Baro’ya 6 genç avukat

Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, stajlarını tamamlayan Derya Sakarya, Aydeniz Dökmetepe, Feyza Demiroğlu, Melek Zeynep Andız, Adem Karaca ve Emre Güngör düzenlenen törenle ruhsatnamelerini alarak mesleğe adım attı. Bugün baroda düzenlenen törenle cüppelerini giyen genç avukatlar, avukatlık yemini etti. Böylece baroya bağlı avukat sayısı 1466 oldu. Gerçekleşen törene; Baro Başkanı Sertif Gökçe, baro yönetimi ve avukatların aileleri katılım sağladı.

AVUKATLIĞIN YERİ ÖNEMLİ

Tören öncesinde konuşma yapan Baro Başkanı Sertif Gökçe, avukatlık mesleğini seçtikleri için gençlere teşekkür etti. Gökçe, “Avukatlık mesleğinin ülkemizde ve dünyada çok önemli yeri var. Bu mesleği seçenlerin diğer mesleklere göre kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Barolar ve avukatlar her zaman aydınlığı temsil etmiştir. Genç meslektaşlarımızın her zaman Cumhuriyetin temellerine bağlı kalacaklarına canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem Armağan

AV. Derya Sakarya

1993 İstanbul doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV. Aylin Şengöz’ün yanında staj yaptı

AV. Aydeniz Dökmetepe

1996 Şanlıurfa doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV. Yılmaz Aydın’ın yanında staj yaptı.

AV. Feyza Demiroğlu

1994 Elazığ doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV. Çiğdem Simar Coşkun’un yanında staj yaptı.

AV. Melek Zeynep Andız

1994 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV. Mehmet Nuri Altun’un yanında staj yaptı

AV. Adem Karaca

1994 Gebze doğumlu. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV. Cengiz Yıldız’ın yanında staj yaptı.

AV. Emre Güngör

1993 İstanbul doğumlu. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AV Kemalettin Bağı’nın yanında staj yaptı.