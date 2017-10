Baro’ya 6 genç avukat katıldı

Düzenlenen törene; Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, baro üyesi avukatlar ve yemin edecek olan avukatlar ile yakınları katıldı.

Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe törende yaptığı konuşmada ilk olarak geçtiğimiz gün iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Mehmet Samim Geredeli’yi rahmetle andığını söyleyerek bu saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gökçe konuşmasının devamında, “Bugün aramıza katılacak değerli meslektaşım. Hukuk güvenliğinin yok olmaya başladığı, yargıya olan güvenin çok azaldığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tartışıldığı, bağımsız savunmayı üstlenen avukatların özlük haklarının yok edildiği ve görevlerimizi yaparken birçok zorluklarla karşılaştığımız bir dönemde avukatlık mesleğini seçmeniz sizin için belki bir şanssızlık olabilir. Ancak yine de sizleri kutluyorum. Bütün bu hukuksuzlukları yine sizlerin sayesinde ve sizlerle beraber güç birliği ile aşacağız. Hiç bir zaman umutsuz olmayacağız.

CÜBBELERİMİZİ ÖNÜMÜZÜ İLİKLEMEDEN TAŞIMAKTAYIZ

Biz avukatlar yüzyıllardır baskılara direnmenin, hiçbir gücün karşısında boyun eğmemenin ve bedeli ne olursa olsun doğru bildiğimizi savunmaktan vazgeçmemenin haklı gururu ve azmi ile cübbelerimizi onurla ve hiç kimsenin önünde iliklemeden taşımaktayız. Sizler bir yıllık avukatlık staj eğitimini başarıyla tamamlayarak, az sonra edeceğiniz yemin ve alacağınız ruhsat ile, meslek yaşantınıza ilk adımı atacaksınız. Öncelikle sizleri yetiştiren ve bugünlere getiren ailelerinize ve staj döneminde sizlere yol gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler avukatlık mesleğini icra ederken edeceğiniz yemine her zaman bağlı kalarak ve avukatlık mesleğinin kurallarına ve mesleki dayanışma ilkelerine uygun olarak yapacağınıza inanıyorum. Sizlerin her zaman ve her ortamda Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine bağlı kalarak, hukukun üstünlüğünü, Demokratik Hukuk Devletini, bireysel hak ve özgürlükleri savunacağınıza ve bu yolda çaba göstereceğiniz düşüncesiyle, nice sağlık ve başarı dolu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

