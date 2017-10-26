Baro’ya yeni üyeler

Bu katılımla, Kocaeli Barosu’nun üye sayısı 1474 oldu.

AİLELER GURURLA İZLEDİ

Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda düzenlenen törende stajlarını tamamlayan Av.Berkay Barkut, Av.Zeynep Özlem Yıldız, Av.Cevahir Nilsu Ünal, Av.Esra Güler, Av.Damla Hoşbaşak, Av.Harun Cengiz ve Av.Ali Akbulut gerçekleşen yemin töreniyle ruhsatnamelerine kavuştu. Kocaeli Barosu Başkanı Av.Sertif Gökçe, genç avukatların aileleri ve meslektaşları da bu törende kendilerinin yanında oldu.

“AVUKATLIK BİR YAŞAM BİÇİMİ”

Tören öncesinde konuşma yapan Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, “Genç meslektaşlarımız uzun bir eğitim sürecinden sonra bir yıllık stajlarını tamamladı. Onları kutluyorum. Avukatlık mesleğinin bir yaşam biçimi olduğunu unutmayacağınızdan eminim. Biz avukatlar ve barolar tarih boyunca hiç bir güç önünde eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Aydınlık mesleği her zaman icra edeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Aramızda hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

YENİ AVUKATLAR

Kocaeli Barosu’nun yeni avukatlarının bilgileri şöyle:

Av. Berkay Barkut: 10.04.1994 Sakarya doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Hakan İnal’ın yanında staj yaptı.

Av. Zeynep Özlem Yıldız: 24.07.1994 Üsküdar doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Eftal Kara ve Av. Osman Küçük’ün yanında staj yaptı.

Av. Cevahir Nilsu Ünal: 25.09.1994 İzmit doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Mehmet Bilici’nin yanında staj yaptı.

Av. Esra Güler: 05.04.1994 Sakarya doğumlu. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Ömer Cihan Kavak ve Av. Gülgün Gül Doğan’ın yanında staj yaptı.

Av. Damla Hoşbaşak: 17.07.1994 İzmit doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Nuriye Yılmaz ve Av. Aysun Kılınç’ın yanında staj yaptı.

Av. Harun Cengiz: 05.11.1984 Erzurum doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Özden Sönmez Dobur’un yanında staj yaptı.

Av. Ali Akbulut: 03.12.1990 Almanya doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Av. Dilek Sancak ve Av. Deniz Toksöz’ün yanında staj yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN