Bartu, Derincespor’dan ayrıldı

Kocaelispor’dan yetişen, A takıma kadar yükselen Taha Bartu Bulut, BAL’a düşülen sezon teknik direktörlüğünü İzmitli Orhan Şerit’in yaptığı 2.Lig’de mücadele eden K.Maraş’a transfer olmuştu.

2 sezon bu ekipte kalan 24 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezonun devre arasında önce Gölcükspor’a gelmiş ancak teknik direktör ile yaşadığı sorun üzerine imza atmadan Derincespor’a geçmişti.

DOĞUDAN TEKLİFLER VAR AMA

Sarı-Lacivertli ekipte 10 maç oynayan savunma oyuncusu sezonun bitiminin ardından alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshi ettirip Derincespor’dan ayrıldı. 12 Bingöl başta olmak üzere doğu ve güneydoğu kulüplerinden teklifler alan Bartu, bu bölgede futbol yaşantısına devam etmek istiyor. Genç futbolcunun oynamak istediği takımların başında Gölcükspor’un yer aldığı belirtiliyor.